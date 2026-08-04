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ТАСС: в Москве в Серебряном бору в озере нашли тело мужчины с гирей на ноге

По предварительной информации причиной смерти мужчины стал суицид.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Тело мужчины с гирей на ноге обнаружено в озере в Серебряном бору, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В Серебряном бору в озере обнаружено тело мужчины с привязанной гирей к ноге. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации причиной смерти мужчины стал суицид. На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые устанавливают обстоятельства случившегося.