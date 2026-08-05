Глава РПЦ назвал удар по мирным жителям в Архипо-Осиповке терактом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «бесчеловечным террористическим актом» атаку беспилотников на село Архипо-Осиповка под Геленджиком. Обращение опубликовали на официальном сайте Московской патриархии.
Глава РПЦ отметил, что с глубокой болью воспринял известие о трагедии, жертвами которой стали мирные жители, в том числе дети.
По словам Патриарха, особый трагизм ситуации заключается в том, что целью удара стали беззащитные люди. Он подчеркнул, что разделяет горе пострадавших и их семей, и вознес молитвы о поддержке всех, кого коснулась эта беда.
Святейший Патриарх выразил надежду, что власти Краснодарского края окажут необходимую помощь пострадавшим. Также он пожелал раненым скорейшего выздоровления, а их близким — духовных сил.