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Пять автомобилей столкнулись в подмосковном Дмитрове

Пять машин столкнулись на 24-м километре автодороги А-104 «Москва — Дмитров — Дубна». Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Пять машин столкнулись на 24-м километре автодороги А-104 «Москва — Дмитров — Дубна». Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

— По предварительной информации, столкнулись пять автомобилей, передвигавшихся в попутном направлении. На данный момент участники аварии за медпомощью не обращались, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

В тот же день женщина на машине Mercedes без номерных знаков устроила погоню с полицией и попала в ДТП на Варшавском шоссе в Москве. В итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нарушительницу. В отношении нее составлено 28 административных материалов. В том числе, она пыталась спровоцировать аварию с полицейским мотоциклом.

Ранее водитель кроссовера «Хендай Крета» не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил двух пешеходов на Люблинской улице на юго-востоке столицы. Одним из пострадавших оказался шестилетний мальчик.

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