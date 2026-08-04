Пять автомобилей столкнулись в подмосковном Дмитрове

Пять машин столкнулись на 24-м километре автодороги А-104 «Москва — Дмитров — Дубна». Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
— По предварительной информации, столкнулись пять автомобилей, передвигавшихся в попутном направлении. На данный момент участники аварии за медпомощью не обращались, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
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Ранее водитель кроссовера «Хендай Крета» не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил двух пешеходов на Люблинской улице на юго-востоке столицы. Одним из пострадавших оказался шестилетний мальчик.