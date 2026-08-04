Пять автомобилей столкнулись в подмосковном Дмитрове

В тот же день женщина на машине Mercedes без номерных знаков устроила погоню с полицией и попала в ДТП на Варшавском шоссе в Москве. В итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нарушительницу. В отношении нее составлено 28 административных материалов. В том числе, она пыталась спровоцировать аварию с полицейским мотоциклом.