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В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области двое мужчин и одна женщина получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области три человека получили ранения в результате атак беспилотников. По данным регионального оперштаба, опубликованным в мессенджере MAX, удары были нанесены по поселку Октябрьский Белгородского округа и селу Новая Таволжанка Шебекинского округа.

В Октябрьском FPV-дрон атаковал частный жилой дом. Пострадали мужчина и женщина, которых доставили в городскую больницу Белгорода. Медики диагностировали у обоих акубаротравмы и оказывают необходимую помощь.

Еще один удар беспилотника пришелся по автомобилю в Новой Таволжанке. Мужчина получил осколочные ранения плеча и спины, после чего был доставлен бойцами самообороны в центральную районную больницу Шебекино для дальнейшего лечения.

Ранее мирный житель получил ранения при ударе украинского беспилотника ВСУ по грузовику в белгородском поселке Борисовка.

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