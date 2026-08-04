В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области три человека получили ранения в результате атак беспилотников. По данным регионального оперштаба, опубликованным в мессенджере MAX, удары были нанесены по поселку Октябрьский Белгородского округа и селу Новая Таволжанка Шебекинского округа.
В Октябрьском FPV-дрон атаковал частный жилой дом. Пострадали мужчина и женщина, которых доставили в городскую больницу Белгорода. Медики диагностировали у обоих акубаротравмы и оказывают необходимую помощь.
Еще один удар беспилотника пришелся по автомобилю в Новой Таволжанке. Мужчина получил осколочные ранения плеча и спины, после чего был доставлен бойцами самообороны в центральную районную больницу Шебекино для дальнейшего лечения.
Ранее мирный житель получил ранения при ударе украинского беспилотника ВСУ по грузовику в белгородском поселке Борисовка.