Три человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

— В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по машине. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины доставили в больницу, — сказано в канале оперштаба на платформе МАКС.