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Три человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на два муниципалитета Белгородской области. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил региональный оперативный штаб.

Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на два муниципалитета Белгородской области. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил региональный оперативный штаб.

— В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по машине. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины доставили в больницу, — сказано в канале оперштаба на платформе МАКС.

Уточняется, что пострадавшим в поселке Октябрьский оказали помощь в городской больнице Белгорода.

3 августа украинский беспилотник взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка.

Количество погибших при падении дрона ВСУ на пляж с отдыхающими в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком выросло до семи человек, трое из них — дети.

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