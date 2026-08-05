Потерявшихся россиян спасли после рекордной операции на Сейшелах

После выхода из опасной зоны туристов доставили на лодке. Медицинская помощь им не понадобилась, а вся операция заняла около 14 часов. Кроме того, местная полиция проверяет информацию о том, что капитан одного из чартерных судов отказался прийти на помощь оказавшимся в беде людям.