Потерявшихся россиян спасли после рекордной операции на Сейшелах

На Сейшельских островах завершилась самая продолжительная поисково-спасательная операция в истории архипелага. Спасатели обнаружили живыми двух российских туристов, которые заблудились после того, как сошли с туристического маршрута и оказались среди труднодоступных скал.
Из-за неблагоприятной погоды и плохой видимости эвакуировать путешественников сразу не удалось. Спасательная группа была вынуждена провести ночь вместе с ними в лесистой местности, а продолжить путь к безопасному месту смогла лишь с наступлением утра.
После выхода из опасной зоны туристов доставили на лодке. Медицинская помощь им не понадобилась, а вся операция заняла около 14 часов. Кроме того, местная полиция проверяет информацию о том, что капитан одного из чартерных судов отказался прийти на помощь оказавшимся в беде людям.
Ранее Великобритания и Франция провели совместную спасательную операцию в проливе Ла-Манш, эвакуировав 157 нелегальных мигрантов с загоревшегося плавсредства.