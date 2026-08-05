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Потерявшихся россиян спасли после рекордной операции на Сейшелах

Двух потерявшихся российских туристов нашли живыми на Сейшелах после самой длинной поисковой операции в истории островов.

Источник: Аргументы и факты

На Сейшельских островах завершилась самая продолжительная поисково-спасательная операция в истории архипелага. Спасатели обнаружили живыми двух российских туристов, которые заблудились после того, как сошли с туристического маршрута и оказались среди труднодоступных скал.

Из-за неблагоприятной погоды и плохой видимости эвакуировать путешественников сразу не удалось. Спасательная группа была вынуждена провести ночь вместе с ними в лесистой местности, а продолжить путь к безопасному месту смогла лишь с наступлением утра.

После выхода из опасной зоны туристов доставили на лодке. Медицинская помощь им не понадобилась, а вся операция заняла около 14 часов. Кроме того, местная полиция проверяет информацию о том, что капитан одного из чартерных судов отказался прийти на помощь оказавшимся в беде людям.

Ранее Великобритания и Франция провели совместную спасательную операцию в проливе Ла-Манш, эвакуировав 157 нелегальных мигрантов с загоревшегося плавсредства.

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