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Большинство пострадавших от БПЛА на Кубани находятся в состоянии средней тяжести

Большинство госпитализированных после атаки беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Краснодарского края.

Источник: Life.ru

Сейчас в стационарах региона продолжают лечение 21 человек, среди них трое детей. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, а лечение проходит с привлечением специалистов федеральных медицинских учреждений.

Ещё 37 человек, включая девять детей, получили помощь амбулаторно. Пострадавшим и их родственникам также оказывают психологическую поддержку.

Атака на курортный посёлок Архипо-Осиповка произошла 3 августа. По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, погибли семь человек, в том числе четверо детей, пострадали 58 человек. Среди погибших и раненых есть туристы из других регионов, которые находились на отдыхе.

Медсестра из Ленинградской области Надежда стала одной из погибших при атаке беспилотников в районе Геленджика. Женщина из Ломоносова приехала на отдых в Архипо-Осиповку, где работала с детьми и оказывала услуги лечебного массажа. Знакомые вспоминают её как профессионала и доброго человека, выражая соболезнования родным погибшей.

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