На Сейшелах спасли двух заблудившихся российских туристов

По данным правоохранительных органов, двое 24-летних россиян 3 августа отправились в район Анс-Мажор. Во второй половине дня они решили вернуться по лесной тропе к месту, где оставили автомобиль, однако после наступления темноты потеряли ориентиры. Около 19:00 туристы связались со спасательными службами по мобильному телефону.