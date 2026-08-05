На Сейшелах спасли двух заблудившихся российских туристов

НАЙРОБИ, 5 августа. /ТАСС/. Полиция Сейшельских Островов спасла двух российских туристов, заблудившихся в лесу в районе Кап-Терне на острове Маэ. Поисково-спасательная операция продолжалась около 14 часов, сообщило агентство Seychelles News Agency.
По данным правоохранительных органов, двое 24-летних россиян 3 августа отправились в район Анс-Мажор. Во второй половине дня они решили вернуться по лесной тропе к месту, где оставили автомобиль, однако после наступления темноты потеряли ориентиры. Около 19:00 туристы связались со спасательными службами по мобильному телефону.
Поисковой группе удалось обнаружить россиян через несколько часов, однако из-за темноты, плохой видимости и сложного скалистого рельефа немедленно эвакуировать их не удалось. Утром, после улучшения условий, россиян вывели к побережью в районе Анс-Дири и на лодке доставили на пляж Бэ-Терне.
Туристы не пострадали. В полиции назвали операцию одной из наиболее сложных и продолжительных по спасению туристов на Сейшелах.