Массовое ДТП с пятью машинами произошло на трассе в Московской области

Ранее на Московском шоссе в Туле столкнулись реанимобиль и легковой автомобиль Renault. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. На место аварии прибыли экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать причины столкновения, сведения о состоянии пострадавших уточнялись.