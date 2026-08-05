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Массовое ДТП с пятью машинами произошло на трассе в Московской области

Пять автомобилей столкнулись в Дмитровском муниципальном округе Московской области. Авария произошла на 24-м километре трассы А-104 Москва — Дмитров — Дубна, сообщила подмосковная полиция.

«По предварительной информации, столкнулись пять автомашин, передвигавшихся в попутном направлении», — говорится в сообщении.

После аварии участники ДТП не обращались за медицинской помощью. Сведения о повреждениях автомобилей полиция не привела. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства столкновения. По итогам проверки ведомство примет процессуальное решение.

Ранее на Московском шоссе в Туле столкнулись реанимобиль и легковой автомобиль Renault. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. На место аварии прибыли экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать причины столкновения, сведения о состоянии пострадавших уточнялись.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.