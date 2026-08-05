В Гватемале эвакуировали 659 человек после извержения вулкана Фуэго

Фуэго считается одним из наиболее активных вулканов Центральной Америки и входит в зону Тихоокеанского огненного кольца. Его крупное извержение в июне 2018 года привело к гибели сотен людей и разрушению целой деревни. Тогда, по данным властей, последствия стихийного бедствия затронули около 1,7 млн человек. В июне прошлого года активность вулкана также стала причиной превентивной эвакуации жителей.