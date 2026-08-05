В Киеве и Сумах прогремели новые мощные взрывы

В Киеве произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрыв прогремел в Сумах.
«Снова взрыв в Сумах», — говорится в сообщении.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской и Сумской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, накануне вечером взрывы произошли в Киеве, Сумах и городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск.