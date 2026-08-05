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Последствия разлива химвеществ после атаки БПЛА ликвидируют в Домодедове

В подмосковном Домодедове ликвидируют последствия разлива химических веществ, который произошел в результате прилета беспилотников ВСУ и тушения пожара. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила глава города Евгения Хрусталева.

В подмосковном Домодедове ликвидируют последствия разлива химических веществ, который произошел в результате прилета беспилотников ВСУ и тушения пожара. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила глава города Евгения Хрусталева.

Она уточнила, что разлив случился в индустриальном парке «Южные врата». Мэр обсудила ликвидацию последствий с замминистра экологии Московской области Вадимом Воронцовым, руководством парка и компании «ТД Грасс».

— Загрязненная вода скопилась в очистных сооружениях. В нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители. Если технология покажет эффективность, то применим ее и для пострадавших водоемов, — написала Хрусталева в Telegram-канале.

Она уточнила, что по периметру склада, где осуществляется уборка, сделан песчаный вал для предотвращения попадания загрязненной воды в ливневые стоки. При этом все ближайшие ливневки закрыты.

Глава города призвала местных жителей воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях.

— Вода в водопроводе и уличных водоразборных колонках соответствует санитарным нормам — ее можно использовать без ограничений, — добавила она в публикации.

20 июля в результате атаки ВСУ на Подмосковье травмы получили две женщины в Подольске. Одной из них врачи оказали помощь на месте. Вторая пострадавшая от госпитализации отказалась.

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