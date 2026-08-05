В Индии женщина задушила мужа платьем ради свадьбы с соседом

Ранее в индийском штате Одиша 46-летняя женщина погибла после нападения крокодила во время купания в реке. Сучитру Дас животное утащило под воду в деревне Дамдарпатана округа Кендрапада, где уже неделю сохраняется паводковая ситуация. На берегу нашли её вещи — тапочки, телефон, фонарик и мыло. Спасатели после поисков не смогли обнаружить женщину. Жители района заявляют, что подобные встречи с дикими животными происходят регулярно, однако обещанные властями меры безопасности до сих пор не реализованы.