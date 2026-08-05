В США арестовали женщину, укравшую около сотни кошек

Ранее в итальянской Калабрии поджигателей заподозрили в использовании бездомных кошек для распространения лесных пожаров. По версии следствия, злоумышленники привязывали к животным пропитанные горючей жидкостью тряпки, поджигали их и выпускали в сухую растительность. Рядом с выгоревшими участками нашли свечи и устройства с задержкой воспламенения, а зоозащитники назначили награду в тысячу евро за сведения о предполагаемых виновниках. Похожие способы ранее связывали с преступными группировками на Сицилии и в районе Везувия, которые могли выжигать территории ради покупки подешевевшей земли и получения строительных контрактов. За несколько дней в Калабрии зафиксировали более 160 пожаров, а в национальном парке Поллино огонь уничтожил около тысячи гектаров.