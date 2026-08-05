Экс-продюсер Газманова Филипп Росса возместил певцу 12 миллионов рублей ущерба

В марте этого года Филиппа Россу, которого обвиняют в мошенничестве при использовании прав на песни, отправили в СИЗО. По версии следствия, он присваивал деньги с концертов Газманова, а также от продажи пластинок и мерча. Всего бывший продюсер якобы похитил восемь миллионов рублей, потратив их на собственные нужды. Подробнее о судебных разбирательствах — в отдельном материале «Вечерней Москвы».