Экс-продюсер Газманова Филипп Росса возместил певцу 12 миллионов рублей ущерба

Экс-продюсер певца Олега Газманова Филипп Росса, которого обвиняют в мошенничестве и нарушении авторских и смежных прав, возместил ущерб артисту на 12 миллионов рублей. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Адвокат во время заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении меры пресечения Россе сообщил, что его подзащитный возмещает ущерб. Уточнялось, что общая сумма составила 17,5 миллиона рублей.
Представитель певца в суде подтвердил эти сведения, сказано в статье.
Басманный районный суд Москвы принял решение оставить в СИЗО Филиппа Россу, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. При этом Газманов просил смягчить меру пресечения бывшему продюсеру.
В марте этого года Филиппа Россу, которого обвиняют в мошенничестве при использовании прав на песни, отправили в СИЗО. По версии следствия, он присваивал деньги с концертов Газманова, а также от продажи пластинок и мерча. Всего бывший продюсер якобы похитил восемь миллионов рублей, потратив их на собственные нужды. Подробнее о судебных разбирательствах — в отдельном материале «Вечерней Москвы».