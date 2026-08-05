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В Домодедове ликвидируют последствия разлива химикатов после атаки ВСУ

Загрязненную воду после пожара в Домодедове очищают с помощью бактерий.

Источник: Комсомольская правда

В Домодедове ведется устранение последствий разлива химикатов, произошедшего после падения дрона и тушения пожара. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Политик уточнила, что загрязненная вода на очистных сооружениях проходит обработку. В нее добавили бактерии для нейтрализации опасных соединений и специальные пеногасители.

Вокруг поврежденного склада специалисты создали песчаный вал, чтобы не допустить попадания загрязненной воды в ливневую канализацию. Хрусталева добавила, что ближайшие стоки также перекрыты.

«В ближайшее время специалисты приступают к разбору здания, чтобы как можно скорее завершить очистку территории и исключить дальнейшие риски», — написала она в телеграм-канале.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим дронами атаковал Московскую область. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что пять человек погибли, еще шестеро получили ранения. Была повреждена электроподстанция.

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