В Домодедове ликвидируют последствия разлива химикатов после атаки ВСУ

В Домодедове ведется устранение последствий разлива химикатов, произошедшего после падения дрона и тушения пожара. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
Политик уточнила, что загрязненная вода на очистных сооружениях проходит обработку. В нее добавили бактерии для нейтрализации опасных соединений и специальные пеногасители.
Вокруг поврежденного склада специалисты создали песчаный вал, чтобы не допустить попадания загрязненной воды в ливневую канализацию. Хрусталева добавила, что ближайшие стоки также перекрыты.
«В ближайшее время специалисты приступают к разбору здания, чтобы как можно скорее завершить очистку территории и исключить дальнейшие риски», — написала она в телеграм-канале.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим дронами атаковал Московскую область. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что пять человек погибли, еще шестеро получили ранения. Была повреждена электроподстанция.