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В Гватемале началось извержение одного из самых активных вулканов

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго, одного из самых активных в Центральной Америке.

Источник: Аргументы и факты

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго, который считается одним из наиболее активных в Центральной Америке. Об этом сообщили в Национальном институте сейсмологии страны.

В связи с повышенной опасностью власти организовали эвакуацию жителей из двух населенных пунктов, расположенных вблизи вулкана. По предварительным данным, в безопасные районы вывезли около 250 человек.

Специалисты продолжают следить за развитием ситуации и оценивают возможные риски для населения. Экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности на случай дальнейшей активизации вулкана.

Ранее стало известно об извержении вулкана Шивелуч на Камчатке. Столб пепла поднялся на высоту до 8,8 км над уровнем моря, а пепловое облако распространилось примерно на 75 км к востоку от Шивелуча.