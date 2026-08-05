В Гватемале началось извержение одного из самых активных вулканов

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго, который считается одним из наиболее активных в Центральной Америке. Об этом сообщили в Национальном институте сейсмологии страны.
В связи с повышенной опасностью власти организовали эвакуацию жителей из двух населенных пунктов, расположенных вблизи вулкана. По предварительным данным, в безопасные районы вывезли около 250 человек.
Специалисты продолжают следить за развитием ситуации и оценивают возможные риски для населения. Экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности на случай дальнейшей активизации вулкана.
Ранее стало известно об извержении вулкана Шивелуч на Камчатке. Столб пепла поднялся на высоту до 8,8 км над уровнем моря, а пепловое облако распространилось примерно на 75 км к востоку от Шивелуча.