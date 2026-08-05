Прогулка на лодке в Карелии обернулась гибелью женщины

Во время прогулки судно перевернулось. Трое из четверых находившихся в лодке людей выбрались на поверхность, 34-летняя пассажирка осталась под водой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проходивший мимо на моторной лодке очевидец подобрал выживших, однако прибывшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть утонувшей женщины.