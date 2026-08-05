Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоцикл сгорел после ДТП на трассе «Хабаровск — Владивосток»

Мотоциклист госпитализирован с ожогами.

Источник: Хабаровский край сегодня

На трассе «Хабаровск — Владивосток» в районе имени Лазо у Переяславки столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, после удара мотоцикл загорелся и полностью сгорел, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло 4 августа около 21 часа. От удара мотоцикл вспыхнул. Его потушили пожарные, однако транспортное средство полностью сгорело. Мотоциклист госпитализирован.

По информации канала dps_lazo27, он получил ожоги ноги.

Напомним, в Хабаровском крае за 6 месяцев 2026 года в ДТП погибли 50 человек.