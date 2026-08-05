Мотоцикл сгорел после ДТП на трассе «Хабаровск — Владивосток»

На трассе «Хабаровск — Владивосток» в районе имени Лазо у Переяславки столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, после удара мотоцикл загорелся и полностью сгорел, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло 4 августа около 21 часа. От удара мотоцикл вспыхнул. Его потушили пожарные, однако транспортное средство полностью сгорело. Мотоциклист госпитализирован.
По информации канала dps_lazo27, он получил ожоги ноги.
Напомним, в Хабаровском крае за 6 месяцев 2026 года в ДТП погибли 50 человек.