Мирошник: Число пострадавших от ударов ВСУ за месяц выросло на четверть

Ранее оперативный штаб Белгородской области проинформировал о том, что два муниципалитета в течение суток были подвергнуты атакам со стороны Вооружённых сил Украины. В посёлке Октябрьский из-за FPV-дрона повреждён жилой дом, пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу № 2 Белгорода, где диагностировали акубаротравмы. В Шебекинском округе в Новой Таволжанке дрон атаковал автомобиль. В результате этого удара пострадал мужчина, у которого были диагностированы осколочные ранения плеча и спины.