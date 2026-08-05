В жилом массиве Ростова-на-Дону загорелась автозаправочная станция

Ранее в Уфе спасли 16 человек, включая детей, при пожаре в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул на седьмом этаже, еще 70 жильцов эвакуировались сами, обошлось без пострадавших. Пожар локализован, на месте работали 26 спасателей и восемь единиц техники.