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В жилом массиве Ростова-на-Дону загорелась автозаправочная станция

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошло возгорание на территории автозаправочной станции. Как сообщил глава города Александр Скрябин, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Источник: Life.ru

Огонь также затронул автомобили, находившиеся рядом с АЗС. На месте работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий возгорания. Информация ещё уточняется.

Ранее в Уфе спасли 16 человек, включая детей, при пожаре в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул на седьмом этаже, еще 70 жильцов эвакуировались сами, обошлось без пострадавших. Пожар локализован, на месте работали 26 спасателей и восемь единиц техники.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.