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Пожар начался на АЗС в Ростове-на-Дону, идет тушение огня

Автозаправочная станция и находившиеся поблизости транспортные средства загорелись в Ростове-на-Дону в результате нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Автозаправочная станция и находившиеся поблизости транспортные средства загорелись в Ростове-на-Дону в результате нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По его данным, ЧП произошло в Северном жилом массиве.

«Зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей», — написал он в MAX.

Мэр добавил, что экстренные службы прибыли на место происшествия, идет ликвидация возгорания.

О пострадавших данных пока нет.

«Информация уточняется», — отметил Скрябин.