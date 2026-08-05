Пожар начался на АЗС в Ростове-на-Дону, идет тушение огня

Автозаправочная станция и находившиеся поблизости транспортные средства загорелись в Ростове-на-Дону в результате нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
По его данным, ЧП произошло в Северном жилом массиве.
«Зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей», — написал он в MAX.
Мэр добавил, что экстренные службы прибыли на место происшествия, идет ликвидация возгорания.
О пострадавших данных пока нет.
«Информация уточняется», — отметил Скрябин.