Жительница Камчатки стала фигуранткой дела о фиктивной регистрации мигрантов

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке мужчина предстанет перед судом по делу о краже промыслового оснащения с судна на сумму более 550 тыс. рублей. Обвиняемый убегал от следствия двадцать лет. В 2006 году он вместе с тремя сообщниками ночью проник на судно, стоявшее у пирса в Морском порту Петропавловска-Камчатского. Они разбили стекло в двери хранилища и похитили ярусную хребтину, поводцы и буйрепы. Стоимость украденного имущества превысила 550 тысяч рублей. Похищенное перевезли на арендованном автомобиле и затем продали.