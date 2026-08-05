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В Ростове-на-Дону загорелась АЗС и припаркованные автомобили

На АЗС вспыхнул пожар из-за нарушений пожарной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошел пожар на автозаправочной станции в результате нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

«В результате нарушения требований пожарной безопасности, в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей», — написал он в мессенджере Max.

Скрябин уточнил, что на месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия и информация о последствиях уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что во Владимирской области произошел пожар на складском комплексе. Губернатор региона Александр Авдеев отметил, что возгорание началось после удара украинского дрона. Огнеборцы ликвидировали огонь на площади в 100 тысяч квадратных метров.

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