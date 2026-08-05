В Ростове-на-Дону загорелась АЗС и припаркованные автомобили

Ранее KP.RU сообщал, что во Владимирской области произошел пожар на складском комплексе. Губернатор региона Александр Авдеев отметил, что возгорание началось после удара украинского дрона. Огнеборцы ликвидировали огонь на площади в 100 тысяч квадратных метров.