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Вблизи Москвы сбиты восемь беспилотников

Силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

После полуночи в районе московских аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский ввели ограничения на использование воздушного пространства, сообщала Росавиация.

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