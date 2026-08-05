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Крупнейшая вспышка «взрывной диареи» в США охватила уже 15 штатов

В Соединенных Штатах продолжается крупнейшая вспышка циклоспориаза, вызванного паразитом Cyclospora.

Источник: Аргументы и факты

В Соединенных Штатах продолжается крупнейшая вспышка «взрывной диареи», вызванной паразитом Cyclospora. По данным The Washington Post, заболевание уже выявлено как минимум в 15 штатах, а число зарегистрированных случаев продолжает расти.

Наиболее сложная ситуация складывается в штате Миссури, где подтверждено более тысячи заражений. В Мичигане зафиксированы первые в стране летальные исходы, связанные с инфекцией: скончались два человека, ранее страдавшие хроническими заболеваниями.

По предварительным данным, источником распространения инфекции стал салат айсберг, поставленный из центральной части Мексики компанией Taylor Farms de Mexico. Этот продукт использовался в том числе в сети ресторанов Taco Bell, после чего был изъят из продажи.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин оценил шансы вспышки «взрывной диареи» в России.

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