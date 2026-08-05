Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На заводе в Перми был ликвидирован пожар в ночь на 5 августа 2026 года

Причину пожара установит дознаватель МЧС России.

Пожар на одном из пермских заводов был ликвидирован пожар, сообщает МЧС.

Крупный пожар вспыхнул вечером 4 августа 2026 года на производственной площадке, расположенной на улице Соликамской в Мотовилихинском районе Перми. Для тушения пожара на месте был развёрнут оперативный штаб, созданы два боевых участка, использованы ручные, лафетные и пенные стволы. С огнём боролись 94 человека, задействовав 25 единиц техники. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на соседние производственные и административные здания.

«В 23 часа 59 минут объявлена ликвидация открытого горения, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

По предварительным оценкам площадь пожара составила 800 кв. метров. Предположительная причина возгорания — разгерметизация системы охлаждения установки из-за технологического процесса.

Ранее в Перми пожар в 4-этажном доме тушили больше 10 часов. Огонь вспыхнул в расселённом доме на улице Индустриализации в Мотовилихинском районе. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше