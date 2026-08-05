На заводе в Перми был ликвидирован пожар в ночь на 5 августа 2026 года

Пожар на одном из пермских заводов был ликвидирован пожар, сообщает МЧС.
Крупный пожар вспыхнул вечером 4 августа 2026 года на производственной площадке, расположенной на улице Соликамской в Мотовилихинском районе Перми. Для тушения пожара на месте был развёрнут оперативный штаб, созданы два боевых участка, использованы ручные, лафетные и пенные стволы. С огнём боролись 94 человека, задействовав 25 единиц техники. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на соседние производственные и административные здания.
«В 23 часа 59 минут объявлена ликвидация открытого горения, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
По предварительным оценкам площадь пожара составила 800 кв. метров. Предположительная причина возгорания — разгерметизация системы охлаждения установки из-за технологического процесса.
Ранее в Перми пожар в 4-этажном доме тушили больше 10 часов. Огонь вспыхнул в расселённом доме на улице Индустриализации в Мотовилихинском районе. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.