Собянин: 5 августа ПВО уничтожила восемь беспилотников на подлёте к Москве

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Экстренные службы осматривают территории, где упали фрагменты дронов. Дополнительную информацию о последствиях мэр не привёл.
Ранее сообщалось, что 4 августа с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 беспилотника ВСУ. Силы ПВО нейтрализовали основную часть дронов на дальних подступах к воздушному пространству столицы. Ещё 18 беспилотников расчёты ПВО уничтожили на подлёте к Москве.
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