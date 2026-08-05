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Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Еще два беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Московского региона. Об этом в среду, 5 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще два беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Московского региона. Об этом в среду, 5 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, — написал глава города на своей странице в МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

4 августа три человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на два муниципалитета Белгородской области.

3 августа украинский беспилотник взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка. Пострадавших доставилимосква в Краснояружскую ЦРБ, их состояние оценивается как тяжелое.

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