Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Еще два беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Московского региона. Об этом в среду, 5 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, — написал глава города на своей странице в МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
4 августа три человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на два муниципалитета Белгородской области.
3 августа украинский беспилотник взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка. Пострадавших доставилимосква в Краснояружскую ЦРБ, их состояние оценивается как тяжелое.