Лайнер Air India резко накренился при посадке: 17 пассажиров пострадали

Семнадцать пассажиров, включая одного ребенка, а также несколько членов экипажа получили травмы в результате попадания самолета авиакомпании Air India в зону сильной турбулентности. Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего рейсом из Таиланда в индийскую столицу, сообщает телеканал NDTV.
По данным источника, происшествие случилось на этапе снижения перед посадкой в аэропорту Дели. Очевидцы рассказали, что воздушное судно внезапно резко накренилось и оставалось в таком положении в течение нескольких минут. Это вызвало панику у части находившихся на борту людей.
Несмотря на нештатную ситуацию, пилотам удалось сохранить управление, продолжить маневр снижения и в штатном режиме осуществить посадку на взлетно-посадочную полосу. После остановки лайнера к трапу оперативно подъехали бригады медиков.
Осмотр на месте показал, что медицинская помощь потребовалась 17 пассажирам, среди которых числится несовершеннолетний. Также сообщается, что травмы различной степени тяжести получили несколько бортпроводников. Всех пострадавших доставили в близлежащие больницы для проведения обследования. Характер травм и степень тяжести состояния госпитализированных на данный момент не уточняются.
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