Лайнер Air India резко накренился при посадке: 17 пассажиров пострадали

Осмотр на месте показал, что медицинская помощь потребовалась 17 пассажирам, среди которых числится несовершеннолетний. Также сообщается, что травмы различной степени тяжести получили несколько бортпроводников. Всех пострадавших доставили в близлежащие больницы для проведения обследования. Характер травм и степень тяжести состояния госпитализированных на данный момент не уточняются.