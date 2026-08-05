Сап с годовалой девочкой перевернулся на Оби под Новосибирском

В акватории Оби в Новосибирске спасатели помогли троим людям, оказавшимся в воде после переворота сапборда. Среди них была годовалая девочка. Инцидент произошел напротив жилого комплекса «Марсель», сообщает пресс-служба МАСС.
Спасатели оперативно прибыли на место и достали из воды девочку 2024 года рождения, женщину 1998 года рождения и мужчину 1992 года рождения.
Как отметили специалисты, ребёнка спас надетый на него спасательный жилет. Благодаря экипировке девочка смогла удержаться на поверхности воды до прибытия помощи, а также была защищена от переохлаждения.
Взрослые участники происшествия находились без спасательных жилетов. По информации спасателей, от мужчины и женщины исходил запах алкоголя. Предположительно, именно употребление спиртного могло стать причиной нарушения координации и падения в воду.
После того как всех троих извлекли из Оби, их передали сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра.
Спасатели напоминают, что при нахождении на воде необходимо использовать спасательный жилет независимо от навыков плавания. Сапборд может перевернуться, получить повреждение или оказаться на значительном расстоянии от человека, а холодная вода создаёт дополнительный риск.
Кроме того, специалисты призывают не употреблять алкоголь перед выходом на воду. Спиртное снижает скорость реакции и нарушает координацию, из-за чего значительно повышается вероятность несчастного случая.
Особое внимание следует уделять безопасности детей. Ребенок должен находиться в спасательном жилете и под постоянным присмотром взрослых.