У гольф-клуба Трампа в Калифорнии задержали вооружённого мужчину

По данным правоохранителей, 2 августа федеральные агенты, работавшие под прикрытием, заметили подозрительного человека возле территории клуба.
Мужчина фотографировал и снимал на видео поле для гольфа, а также, предположительно, наблюдал за подготовкой мер безопасности перед приездом Трампа. Задержанным оказался 38-летний Джанин Джон Тэле. На момент ареста он уже проходил по делу о предполагаемом ограблении.
Во время задержания у него обнаружили магазин с патронами. В автомобиле мужчины нашли заряженный пистолет и боеприпасы, а при обыске дома — оружие, бронежилет и записи с «тревожными заявлениями». Через два дня после инцидента республиканец прибыл в Калифорнию для участия в запланированных мероприятиях.
Ранее покушение на Трампа произошло во время приёма в отеле Washington Hilton в столице США. Подозреваемый — 31-летний преподаватель Коул Томас Аллен — принёс с собой туда дробовик, пистолет и пару ножей. Трамп охарактеризовал его как «больного человека» и «одинокого волка», а также указал на свою ошибку при эвакуации. Злоумышленник уже рассказал, кто именно был его целью.
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