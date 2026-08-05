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На севере Ростова-на-Дону загорелись АЗС и припаркованные автомобили

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назвал причину пожара, который охватил АЗС и припаркованные автомобили в северной части города.

Источник: Аргументы и факты

Пожар произошёл на севере Ростова-на-Дону, он затронул автозаправочную станцию и припаркованные машины, сообщил глава города Александр Скрябин.

Мэр отметил, что причиной случившегося стали нарушения правил пожарной безопасности.

«В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей», — написал Скрябин в канале на платформе «Макс».

Глава города отметил, что в связи с инцидентом экстренные службы предпринимают меры.

Напомним, 4 августа на станции технического обслуживания в Ялте вспыхнул пожар, который охватил площадь 1,8 тысячи квадратных метров. Огнём были уничтожены восемь автомобилей. Ещё четыре машины получили повреждения. Уберечь от возгорания удалось 14 транспортных средств.

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