На севере Ростова-на-Дону загорелись АЗС и припаркованные автомобили

Пожар произошёл на севере Ростова-на-Дону, он затронул автозаправочную станцию и припаркованные машины, сообщил глава города Александр Скрябин.
Мэр отметил, что причиной случившегося стали нарушения правил пожарной безопасности.
«В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей», — написал Скрябин в канале на платформе «Макс».
Глава города отметил, что в связи с инцидентом экстренные службы предпринимают меры.
Напомним, 4 августа на станции технического обслуживания в Ялте вспыхнул пожар, который охватил площадь 1,8 тысячи квадратных метров. Огнём были уничтожены восемь автомобилей. Ещё четыре машины получили повреждения. Уберечь от возгорания удалось 14 транспортных средств.