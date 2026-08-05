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Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 10

Силы ПВО Минобороны уничтожили восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы. Позже были сбиты ещё два БПЛА. Всего за время атаки уничтожено десять беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Новых сведений о последствиях атаки не поступало.

Ранее два муниципалитета Белгородской области в течение суток были подвергнуты атакам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пострадали трое мирных жителей. В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате применения FPV-дрона повреждения получил один из жилых домов, при этом пострадали мужчина и женщина. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотный летательный аппарат нанёс удар по автомобилю. В результате этого удара пострадал мужчина, у которого были диагностированы осколочные ранения плеча и спины.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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