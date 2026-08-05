Питбуль и ротвейлеры набросились на казахстанского школьника: судят хозяина собак

По данным телеканала «КТК», в июне прошлого года питбуль и два ротвейлера выбежали на футбольную площадку, где играли дети. Тогда Максим получил множественные раны головы, лица и тела. Со слов его мамы, сейчас он перестал выходить на улицу, потому что стесняется шрамов. Сейчас ему требуется очередная пластическая операция.