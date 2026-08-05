Грибник провёл сутки под дождём в лесу: спасатели вытащили его из оврага

В Уссурийске завершилась поисково-спасательная операция: мужчина, ушедший в лес за грибами 31 июля, был найден в овраге и эвакуирован. Он провёл в тайге больше суток, промок под дождём и получил травму позвоночника. В спасении участвовали врачи, полицейские, спасатели и добровольцы.
Грибник не вернулся домой в назначенное время. Поиски велись несколько часов, и в итоге его обнаружили в глубоком овраге. Самостоятельно выбраться мужчина уже не мог из-за падения и полученного ушиба. Всё это время он находился без еды и тёплой одежды под проливным дождём, что привело к переохлаждению.
Добраться к месту на автомобиле было невозможно — пришлось пробираться пешком по бездорожью. Медики скорой помощи на месте стабилизировали состояние пострадавшего, а затем, вместе с полицейскими и волонтёрами, организовали его эвакуацию из леса. Только благодаря слаженным действиям всех служб мужчину удалось оперативно доставить в больницу.
В Уссурийской центральной городской больнице у пациента диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и общее переохлаждение. Несмотря на длительное пребывание в неблагоприятных условиях, его состояние оценивается как стабильное. Сейчас он находится под медицинским наблюдением, врачи продолжают следить за его состоянием.