Грибник провёл сутки под дождём в лесу: спасатели вытащили его из оврага

Грибник не вернулся домой в назначенное время. Поиски велись несколько часов, и в итоге его обнаружили в глубоком овраге. Самостоятельно выбраться мужчина уже не мог из-за падения и полученного ушиба. Всё это время он находился без еды и тёплой одежды под проливным дождём, что привело к переохлаждению.