Хрусталева: В Домодедове ликвидируют последствия разлива химвеществ от атаки ВСУ

Ранее ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. В посёлке Октябрьский FPV-дрон повредил жилой дом, мужчину и женщину доставили в больницу № 2 Белгорода с акубаротравмами. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник ударил по автомобилю и ранил мужчину в плечо и спину. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, где медики оказали необходимую помощь. Атаки также повредили остекление дома и автомобиль.