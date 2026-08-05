Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о зверском убийстве в Анисимовке Приморья

По данным следствия, фигуранты заранее узнали, где будут находиться оппоненты, и подкараулили их на безлюдной окраине села Анисимовка. Сначала они разбили стёкла автомобиля, в котором сидели жертвы, а когда мужчина вышел из машины, один из нападавших ударил его топором по голове. Женщина попыталась скрыться, но автомобиль застрял в болотистой местности. Подсудимые нанесли ей множественные удары руками, ногами и топором по голове, после чего перевезли тела и сожгли машину, чтобы скрыть следы.