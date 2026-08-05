Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о зверском убийстве в Анисимовке Приморья

Присяжные Приморского краевого суда вынесли обвинительный вердикт троим фигурантам резонансного дела о жестокой расправе над семейной парой в Шкотовском районе. Это вторая попытка правосудия: в 2020 году коллегия присяжных уже оправдывала подсудимых, но прокуратура края добилась отмены того решения. Сейчас все трое взяты под стражу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В декабре 2016 года подсудимые — мужчина и двое его сыновей 20 и 22 лет — на почве длительного конфликта с соседями организовали нападение на потерпевших. Мотивом преступления послужил спор о праве проезда по территории, принадлежавшей потерпевшим», — говорится в материалах дела.
По данным следствия, фигуранты заранее узнали, где будут находиться оппоненты, и подкараулили их на безлюдной окраине села Анисимовка. Сначала они разбили стёкла автомобиля, в котором сидели жертвы, а когда мужчина вышел из машины, один из нападавших ударил его топором по голове. Женщина попыталась скрыться, но автомобиль застрял в болотистой местности. Подсудимые нанесли ей множественные удары руками, ногами и топором по голове, после чего перевезли тела и сожгли машину, чтобы скрыть следы.
В Приморье присяжные оправдали семью рериховцев по резонансному делу о жестоком убийстве.
Спустя более трех лет после убийства двух человек в селе Анисимовка обвиняемых выпустили на свободу из зала суда.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, изначально, в июне 2020 года, присяжные уже выносили по этому делу оправдательный вердикт, и подсудимые были освобождены из-под стражи прямо в зале суда. Тогда шестеро из 12 присяжных признали вину семьи Гордеевых недоказанной. Это решение повергло в шок родственников убитых, настаивавших на виновности соседей.
Однако прокуратура края обжаловала оправдательный приговор в апелляционном порядке. Вышестоящий суд отменил его и направил дело на новое рассмотрение. Теперь, спустя годы, коллегия присяжных сочла вину подсудимых полностью доказанной. В ближайшее время на основании обвинительного вердикта председательствующий судья постановит обвинительный приговор и назначит наказание.