В Москве 14 августа начнут заочно рассматривать дело Арестовича о терроризме

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд 14 августа приступит к рассмотрению уголовного дела заочно в отношении бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«14 августа в военном суде пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении Арестовича. Материалы дела будут слушаться заочно. Суд определит дату начала рассмотрения дела по существу и порядок рассмотрения материалов», — рассказала пресс-секретарь суда.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России направила в военный суд уголовное дело в отношении гражданина Украины Алексея Арестовича. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).
По версии следствия, 17 марта 2022 года Арестович опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), а также на канале в видеохостинге YouTube видеообращение. Он призвал к террористической деятельности путем уничтожения железных дорог, используемых для перемещения и снабжения российских войск, с целью противодействия функционированию Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. 8 апреля 2022 года Арестович разместил в Telegram и на странице Facebook публикацию, содержащую заведомо ложные сведения о якобы имевшем место факте обстрела военнослужащими ВС РФ железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли не менее 33 человек и не менее 100 получили ранения.
Арестович объявлен в международный розыск.