В Москве 14 августа начнут заочно рассматривать дело Арестовича о терроризме

По версии следствия, 17 марта 2022 года Арестович опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), а также на канале в видеохостинге YouTube видеообращение. Он призвал к террористической деятельности путем уничтожения железных дорог, используемых для перемещения и снабжения российских войск, с целью противодействия функционированию Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. 8 апреля 2022 года Арестович разместил в Telegram и на странице Facebook публикацию, содержащую заведомо ложные сведения о якобы имевшем место факте обстрела военнослужащими ВС РФ железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли не менее 33 человек и не менее 100 получили ранения.