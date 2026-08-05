Золотодобывающее предприятие в Хабаровском крае оштрафовали на 700 тыс рублей

За нарушение природоохранного законодательства золотодобывающее предприятие ООО «Золото Керби» оштрафовано, но 700 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прокуратура провела проверку, во время которой было установлено, что на месторождениях «Семитка», «Салаули» и участке «Оргачен — ГЭС-2» в районе имени Полины Осипенко при добыче золота использовалось оборудование, не предусмотренное проектом: драга и четыре промывочных прибора. Кроме того, металлолом и отработанные автомобильные шины складировали на грунте, а отходы сжигали вне предназначенных для этого установок.
— По результатам рассмотрения представления природоохранного прокурора оборудование демонтировано, участки очищены, отходы утилизированы. По двум постановлениям ООО «Золото Керби» за нарушение условий лицензии на пользование недрами и требований проектной документации (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ) оштрафовано на 700 тысяч рублей. На рассмотрении находятся еще 13 постановлений, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, в Хабаровске вывезли 37,5 тонн отходов после вмешательства прокуратуры.