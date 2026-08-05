Золотодобывающее предприятие в Хабаровском крае оштрафовали на 700 тыс рублей

Прокуратура провела проверку, во время которой было установлено, что на месторождениях «Семитка», «Салаули» и участке «Оргачен — ГЭС-2» в районе имени Полины Осипенко при добыче золота использовалось оборудование, не предусмотренное проектом: драга и четыре промывочных прибора. Кроме того, металлолом и отработанные автомобильные шины складировали на грунте, а отходы сжигали вне предназначенных для этого установок.