Силы ПВО сбили 10 летевших на Москву БПЛА

В своем аккаунте в «Максе» градоначальник сообщил: «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».
Позднее Собянин добавил, что еще два аппарата были сбиты на подлете к городу.
В сообщение внесены корректировки (03:32 мск) в связи с уточнением количества сбитых БПЛА.
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