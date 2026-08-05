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Силы ПВО сбили 10 летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов, следовавших в направлении Москвы. Информацию об этом предоставил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

В своем аккаунте в «Максе» градоначальник сообщил: «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

Позднее Собянин добавил, что еще два аппарата были сбиты на подлете к городу.

В сообщение внесены корректировки (03:32 мск) в связи с уточнением количества сбитых БПЛА.

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