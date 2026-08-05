Силы ПВО сбили 10 летевших на Москву БПЛА

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ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо

Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.