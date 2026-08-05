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В Германии мужчина спас пропавшую женщину из полугодового секс-рабства

В Германии 33-летнюю бездомную женщину спасли из секс-рабства.

Источник: Аргументы и факты

В немецком городе Зост полиция спасла 33-летнюю бездомную женщину, которую, по данным следствия, несколько месяцев незаконно удерживали и подвергали жестокому насилию. На пострадавшую обратил внимание местный житель, заметивший ее прикованной наручниками на балконе соседнего дома, после чего вызвал правоохранителей, сообщает WDR.

После освобождения женщину экстренно доставили в больницу. Медики диагностировали у нее тяжелое переохлаждение, многочисленные травмы и ранения. Из-за тяжелого состояния пострадавшая провела на лечении несколько месяцев.

Следствие считает, что женщину удерживали с июля 2025 года. По версии правоохранителей, четверо жителей Зоста, среди которых двое несовершеннолетних и двое взрослых, сначала пообещали ей жилье и помощь, а затем превратили в жертву длительного насилия. По данным расследования, полученные травмы привели к необратимым последствиям для ее здоровья.

Ранее сообщалось, что правоохранители Португалии и Испании раскрыли преступную сеть, участники которой годами удерживали людей и заставляли их работать на фермах.