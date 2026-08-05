В Германии мужчина спас пропавшую женщину из полугодового секс-рабства

Следствие считает, что женщину удерживали с июля 2025 года. По версии правоохранителей, четверо жителей Зоста, среди которых двое несовершеннолетних и двое взрослых, сначала пообещали ей жилье и помощь, а затем превратили в жертву длительного насилия. По данным расследования, полученные травмы привели к необратимым последствиям для ее здоровья.