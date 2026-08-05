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Новосибирец получил 6 лет за похищение и разбой

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор сотруднику частного охранного предприятия, признанному виновным в похищении человека и разбое. Нападение произошло в ноябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

В суде установили, что обвиняемый действовал в сговоре с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Злоумышленники подкараулили 30-летнего мужчину у развлекательного центра на Красном проспекте. Желая завладеть чужим имуществом, обвиняемый нанёс жертве множественные удары руками по голове, сдавливал шею и применил газовый баллончик. Затем на потерпевшего надели в наручники, против его воли поместили в автомобиль и вывезли на безлюдный участок в Заельцовский район. Там мужчину продолжили избивать, после чего забрали его вещи и деньги. С похищенным преступники скрылись.

Суд назначил новосибирцу наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фигуранта взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.