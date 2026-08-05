Новосибирец получил 6 лет за похищение и разбой

В суде установили, что обвиняемый действовал в сговоре с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Злоумышленники подкараулили 30-летнего мужчину у развлекательного центра на Красном проспекте. Желая завладеть чужим имуществом, обвиняемый нанёс жертве множественные удары руками по голове, сдавливал шею и применил газовый баллончик. Затем на потерпевшего надели в наручники, против его воли поместили в автомобиль и вывезли на безлюдный участок в Заельцовский район. Там мужчину продолжили избивать, после чего забрали его вещи и деньги. С похищенным преступники скрылись.