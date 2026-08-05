В Новосибирском водохранилище утонул мужчина, плававший на бревне

Специалисты в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха на водоемах. Спасатели рекомендуют не переоценивать свои силы и не использовать для плавания посторонние предметы — бревна, автомобильные камеры и надувные матрасы. Их может перевернуть даже небольшая волна или порыв ветра.