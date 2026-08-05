В Новосибирском водохранилище утонул мужчина, плававший на бревне

В Советском районе Новосибирска спасатели провели поисковую операцию после сообщения о мужчине, который пропал во время купания в Новосибирском водохранилище.
По данным МАСС, мужчина 1983 года рождения находился в воде и использовал бревно в качестве плавательного средства. В какой-то момент он скрылся под водой и больше на поверхности не появился.
На место происшествия прибыли водолазы муниципальной аварийно-спасательной службы. Они обнаружили тело мужчины на глубине около 3,5 метра, примерно в 150 метрах от берега.
Спасатели извлекли погибшего из воды и передали тело сотрудникам полиции.
Специалисты в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха на водоемах. Спасатели рекомендуют не переоценивать свои силы и не использовать для плавания посторонние предметы — бревна, автомобильные камеры и надувные матрасы. Их может перевернуть даже небольшая волна или порыв ветра.
Купаться следует только в специально оборудованных местах. Также нельзя заходить в воду после употребления алкоголя. Специалисты советуют не плавать в одиночку и не удаляться далеко от берега.
Если вы стали свидетелем происшествия на воде, необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.