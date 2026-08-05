В Германии сосед спас женщину, которую держали в сексуальном рабстве

Тем временем в Мангистауской области Казахстана начинается судебный процесс по делу о серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности и здоровья несовершеннолетней. На скамье подсудимых четверо взрослых мужчин, большинство из которых ранее судимы, а также несовершеннолетняя знакомая потерпевшей. С октября по декабрь 2025 года 16-летнюю девочку систематически насиловали мужчины. Чтобы подавить её волю, ей подмешивали в напитки и принуждали употреблять синтетические наркотики, включая мефедрон. Один из обвиняемых до сих пор находится в розыске.