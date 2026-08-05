В Лондоне подросток погиб после прыжка в воду во время жары

В Лондоне 14-летний подросток погиб, решив искупаться во время аномально высокой температуры воздуха. По данным Daily Mail, трагедия произошла на территории бывшего портового комплекса Миллуолл, где купание запрещено.
Несмотря на установленные предупреждающие знаки, мальчик прыгнул в воду, чтобы охладиться. Поисковая операция продолжалась более трех часов, после чего подростка обнаружили без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть.
По словам одного из очевидцев, перед происшествием сверстники уговаривали подростка совершить прыжок. Полиция продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее сотрудник МЧС из Хабаровска Александр Банников во время отдыха на реке Амур вместе со знакомым пришел на помощь людям, оказавшимся в воде.