Огонь в Канаде стер с лица земли сотни домов в резервации индейцев

Лесной пожар, бушующий на западе Канады, практически полностью уничтожил жилую застройку в одной из общин коренных народов. Как передает AP, ссылаясь на данные местных властей, в резервации неподалеку от города Вернон сгорело порядка 230 домов.
По словам главы индейской общины Оканаган Дэна Уилсона, огонь затронул значительную часть территории резервации. При воздушном осмотре выяснилось, что местность оказалась выжжена практически полностью.
Возгорание произошло поздно вечером в пятницу, и порывы ветра, достигавшие 115 км/ч, способствовали стремительному распространению пламени. Уилсон подчеркнул, что у некоторых жителей было всего несколько минут на то, чтобы покинуть свои дома.
Пожарным авиационным подразделениям удалось отстоять часть социально значимых объектов, в том числе детский сад и недавно построенную школу. Тем не менее масштаб ущерба для жилого сектора оказался катастрофическим.
Обстановка с пожарами в провинции Британская Колумбия остается напряженной. Власти сообщили об эвакуации около 8 тыс. человек. По состоянию на утро вторника в регионе действовали 37 распоряжений об эвакуации, причем ситуация менялась в течение дня. Согласно данным службы лесных пожаров, всего в провинции зафиксировано около 120 очагов возгорания, примерно 50 из которых остаются неконтролируемыми. Крупные пожары зарегистрированы в районах населенных пунктов Бостон-Бар, Клинтон и Кимберли.
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