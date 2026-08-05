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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 10

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи вблизи столицы уничтожены 10 БПЛА.

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи вблизи столицы уничтожены 10 БПЛА.

После полуночи в районе московских аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский ввели ограничения на использование воздушного пространства, сообщала Росавиация.

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