Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 10

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи вблизи столицы уничтожены 10 БПЛА.
После полуночи в районе московских аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский ввели ограничения на использование воздушного пространства, сообщала Росавиация.
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