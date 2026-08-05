МВД объявило в розыск подозреваемого в поджоге АЗС и 20 машин в Ростове

По свидетельству очевидцев водитель фургона заливал бензин в емкости, которые не были предназначены для хранения и перевозки ГСМ. Когда одна из них загорелась мужчина переехал во дворы на проспекте Космонавтов, 41/3 и там попытался потушить возгорание. Однако пламя перекинулось на припаркованные автомобили. Тогда водитель горящего фургона сбежал.