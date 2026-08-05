МВД объявило в розыск подозреваемого в поджоге АЗС и 20 машин в Ростове

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции объявили в розыск 44-летнего жителям Мелитополя. Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления — поджоге АЗС и близлежащих автомобилей.
В официальном сообщении МВД говорится, что подозреваемый заправив находившиеся в автомобиле емкости, после чего, не убедившись в безопасности, ушел и это привело к возгоранию и повреждению чужого имущества.
Напомним, что около двух часов ночи в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошел пожар на автозаправочной станции.
По свидетельству очевидцев водитель фургона заливал бензин в емкости, которые не были предназначены для хранения и перевозки ГСМ. Когда одна из них загорелась мужчина переехал во дворы на проспекте Космонавтов, 41/3 и там попытался потушить возгорание. Однако пламя перекинулось на припаркованные автомобили. Тогда водитель горящего фургона сбежал.
По предварительным данным, сгорели АЗС, более 20 легковых автомашин, трансформаторная будка и пункт выдачи заказов маркетплейса. Точный ущерб устанавливается.