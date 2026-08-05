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В Хабаровском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

Транспортное средство вылетело в кювет.

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на дороге в Хабаровском крае, транспортное средство вылетело в кювет, три человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в Госавтоинспекции региона.

«Это маршрутный рейсовый автобус № 115 направлением Комсомольск-на-Амуре — поселок Галичный (Комсомольский район). По предварительным данным, пострадали три человека, включая ребенка семи лет, но информация еще устанавливается», — сообщили в Госавтоинспекции. На месте работает экипаж ДПС.

По уточненным данным Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, в ДТП попал автобус маршрута 112, авария произошла на дороге из Комсомольска-на-Амуре в Галичный. Причиной съезда в левый кювет стала поломка.