В Хабаровском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на дороге в Хабаровском крае, транспортное средство вылетело в кювет, три человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в Госавтоинспекции региона.